Ньюкасл, Великобритания, , 19:28 — REGNUM Футболисты лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» проиграли команде «Ньюкасл Юнайтед» на их поле со счётом 1:6 в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур» © IMAGO/Kieran Cleeves/Global Look Press

Уже к 21-й минуте на счету хозяев поля было пять мячей. На 2-й и 9-й минутах гол лондонцам забил Джейкоб Мерфи, на 19-й и 21-й минутах — Александер Исак. На 6-й минуте отличился Жоэлинтон.

Во втором тайме Гарри Кейн (49) отправил мяч в ворота «Ньюкасла», а Каллум Уилсон (67) забил ещё один гол «Тоттенхэму». Игра проходила на стадионе «Сейнт-Джеймс Парк».

«Ньюкасл» — второй клуб в истории премьер-лиги, чьи футболисты так быстро отправили пять безответных мячей в ворота соперников. В сентябре 2019 года игроки «Манчестер Сити» вели со счётом 5:0 в матче с «Уотфордом» уже к 18-й минуте. Игра тогда закончилась результатом 8:0 в пользу «Манчестера».

Победа над «Тоттенхэмом» обеспечила «Ньюкаслу» третье место в турнирной таблице. «Сороки» сравнялись по очкам (59) с «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» после второго поражения подряд находится на пятой строке с 53 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, «Вест Хэм Юнайтед» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» в матче 31-го тура АПЛ. Встреча прошла 16 апреля и завершилась со счётом 2:2.