Невыдача виз российским журналистам — это пренебрежение со стороны США международным правом

Москва, , 18:58 — REGNUM Россия рассчитывает, что руководство ООН предпримет меры в связи с невыдачей Соединёнными Штатами Америки виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк. Об этом говорится в комментарии постпредства РФ при ООН.

Журналисты © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Рассчитываем, что руководство ООН и профильные международные структуры проявят должное внимание к этой возмутительной ситуации и предпримут необходимые шаги в отношении нарушителя», — сказано в комментарии.

В ведомстве отметили, что «все соответствующие формальности и сроки, включая наличие ооновской аккредитации, представителями российских СМИ были соблюдены».

В сообщении подчеркивается данная ситуация рассматривается Россией, как очередное пренебрежение США международным правом.

«Отказ в допуске на мероприятия ООН российских журналистов вновь показывает истинное отношение американских властей к свободе слова и доступу к информации», — отмечено в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США так и не выдали визы российским журналистам, ожидавшим вылета в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН.

Более того, по словам Рябкова, до последнего момента представители США делали вид, что работают и вот-вот найдут решение вопроса с визами. Москву заверяли, что «визы на подходе», однако в результате журналистам их так и не выдали