ЛНР, 23 апреля, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Видео работы расчёта ПТРК «Фагот» по позициям украинских военных на белогоровском направлении в ЛНР опубликовал 23 апреля в Тelegram-канале корреспондент RT Игорь Жданов.

Юрий Смитюк/ТАСС ПТРК «Фагот»

«Расчёт ПТРК «Фагот» ночью выжигает украинских военных», — говорится в сообщении.

Корреспондент также рассказал, что сначала ВСУ решили скучковаться несколькими подразделениями в одном здании. Украинские военные пускали оттуда свои ПТУРы, поднимали дроны, пытались скидывать на российских военных боеприпасы.

«Бойцы отдельного штурмового батальона «Урал» вскрыли этот гнойник, он и стал первой целью», — рассказал Жданов.

Руководивший операцией комбат с позывным Казань сказал военкору, что потери противника составили четверо «двухсотых» и столько же раненых. Второе попадание пришлось по украинскому командно-наблюдательному пункту. Там потери противника составили восемь человек убитыми и трое ранеными.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Сети появились кадры, на которых запечатлён момент уничтожения разведгруппы ВСУ снайпером спецназа. Засада, организованная 24-й отдельной гвардейской бригадой спецназа, ждала украинских бойцов в лесном массиве на краснолиманском направлении. Уточняется, что снайперским огнём российские военные уничтожили большинство личного состава противника, один боец ВСУ взят в плен.