Киев, 23 апреля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины теряют в боях элитные части, предназначавшиеся для весеннего контрнаступления. Об этом заявил бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Идёт подготовка к колоссальным событиям против Украины. Россия готовится к ним. Уничтожаются элитные украинские подразделения. <…> А российская армия сберегает себя, ничего Украина сделать не может», — сказал Соскин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Украине не хватает военной и финансовой помощи, чтобы противостоять России. Для успешного продолжения боевых действий союзникам необходимо в 10 раз увеличить объёмы поставок оружия, техники, боеприпасов и других видов помощи для ВСУ.

По словам депутата Верховной рады Александры Устиновой, наступление, которое должно было состояться в апреле, пришлось отложить на неопределённый срок. Сейчас Вооружённые силы Украины не готовы к началу контрнаступления, так как многие подразделения испытывают дефицит оружия и боеприпасов для различных артиллерийских и ракетных установок.