Москва, 23 апреля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета палаты по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Джашарбек Узденов умер 23 апреля в возрасте 56 лет, сообщил лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«Тяжёлый день. Смерть вырвала из наших рядов ещё одного товарища», — сказал Васильев.

Как заявил депутат, слова которого приводит пресс-служба фракции, Джашарбек Борисович Узденов умер после тяжёлой и продолжительной болезни.

Васильев от лица всех депутатов фракции выразил соболезнования родным и близким Узденова.

«Чуткий, внимательный, волевой… Таким мы запомним Джашарбека Борисовича», — сказал Васильев.

Узденов избрался в Госдуму в 2021 году по избирательному округу № 16 (Карачаево-Черкесский — Республика Карачаево-Черкесская). В Думе состоял в комитете по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.