Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 18:31 — REGNUM Финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Боснии и Герцеговине окончился проигрышем россиянина Андрея Рублёва. Матч с сербом Душаном Лайовичем прошёл в воскресенье, 23 апреля.

Андрей Рублёв © EPA/ТАСС

Встреча в городе Баня-Лука завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу Лайовича. Сербский спортсмен не имел номера посева на турнире, россиянина посеяли под вторым номером. У Рублёва прервалась победная серия из восьми матчей, это его первое поражение на грунтовом покрытии в текущем сезоне.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля российский теннисист Андрей Рублёв уверенно обыграл представителя Словакии Алекса Молчана в матче полуфинала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Рублёв победил словацкого теннисиста в двух сетах со счётом 6:2, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 30 минут.