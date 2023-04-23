Москва, 23 апреля, 2023, 18:23 — ИА Регнум. В возрасте 77 лет ушёл из жизни богатейший россиян по версии Forbes, депутат Госдумы от «Единой России» Николай Борцов. Об этом 23 апреля в своём Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Станислав Красильников/ТАСС Николай Борцов

«Николай Иванович очень много сделал для развития и родного района, и области в целом», — написал губернатор.

В 2021 году Николай Борцов вошёл в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, заняв 194-е место в рейтинге. Его состояние оценили в $550 млн. Он возглавлял консервный завод «Лебедянский».

Борцов впервые стал депутатом Госдумы по итогам выборов 2003 года и успел поработать в пяти созывах нижней палаты парламента. В последний раз Борцова избрали в 2021 году по Липецкому одномандатному округу № 114.

В 2004 году депутат вместе с сыном, который скончался в 2010 году от инсульта в возрасте 40 лет, основали благотворительный фонд Борцовых. Фонд занимался финансированием восстановления православных храмов.