Бывший агент британской разведки MI6 Крук назвал чушью слухи о контрнаступлении ВСУ

Лондон, , 18:05 — REGNUM Распространение слухов о готовящемся наступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) — это попытка принять желаемое за действительное, заявил бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук YouTube-каналу Judging Freedom.

Уничтоженный танк ВСУ © Максим Блинов/РИА Новости

По мнению экс-разведчика, подобными слухами ВСУ пытается выдать желаемое за действительное. Украина и Запад добиваются эмоционального эффекта, но сам факт крупной операции ВСУ следует ставить под сомнение, считает бывший сотрудник MI6.

По его словам, эти страны полагали, что Россия настолько хрупка, что объявление об огромном наступлении заставит российские войска паниковать. Это «магическое мышление», по словам экс-разведчика, совершенно не соответствует действительности.

«Если авторитетный человек скажет: «Мы собираемся провести самое большое наступление со времён Второй мировой войны», — то это напугает российские войска. Конечно, это чушь!» — заявил Крук.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовящемся контрнаступлении ВСУ. По его словам, удары будут наносить сильнее и на большем расстоянии, в воздухе, на суше, на море и даже в киберпространстве. При этом он добавил, что Украина будет действовать не одна, а при поддержке коалиции из 54 стран. В целом, с осени 2022 года в Киеве обещают «контрнаступление» на Крым и новые регионы России.

Позже о контрнаступлении ВСУ, которое может начаться уже летом, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. По его словам, украинским войскам нужно больше артиллерии, боеприпасов, им также потребуются танки и истребители.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что у «киевской команды комедиантов» нет шансов на успешное контрнаступление. Газета The Washington Post, ссылаясь на оценки американской разведки в секретных документах, сообщила о недостатках «формирования сил и обеспечения» украинских военных. По данным WP, итогом контрнаступления ВСУ могут быть только «скромные территориальные приобретения».