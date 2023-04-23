На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с одним погибшим

Москва, , 17:53 — REGNUM На 41-м километре Киевского шоссе столкнулось шесть автомобилей. Об этом 23 апреля сообщил Теlegram-канал «112».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации Теlegram-канала, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Двоих пострадавших осматривают медики скорой помощи.

На место ДТП прилетел вертолёт санавиации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой аварии, произошедшей 25 марта на федеральной трассе Р-217 в Республике Дагестан. В результате столкновения большегрузного автомобиля и ещё нескольких машин один человек погиб и ещё пятеро пострадали.