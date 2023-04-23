В Москве столкнулись шесть авто, один человек погиб
На Киевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с одним погибшим
Москва, 23 апреля, 2023, 17:53 — ИА Регнум. На 41-м километре Киевского шоссе столкнулось шесть автомобилей. Об этом 23 апреля сообщил Теlegram-канал «112».
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
По информации Теlegram-канала, в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Двоих пострадавших осматривают медики скорой помощи.
На место ДТП прилетел вертолёт санавиации.
Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой аварии, произошедшей 25 марта на федеральной трассе Р-217 в Республике Дагестан. В результате столкновения большегрузного автомобиля и ещё нескольких машин один человек погиб и ещё пятеро пострадали.