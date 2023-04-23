Оператор Михаил: Путин во время поездки в Мариуполь сам выбирал направление движения

Москва, , 17:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь сам выбирал направление движения. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал сопровождавший главу государства оператор Михаил.

Рабочая поездка президента РФ Владимира Путина в Мариуполь © Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Оператор рассказал, что Путин в ходе своего визита посетил «настоящий Мариуполь». Как отметил Михаил, риск в том, что маршрут заранее не утверждался, был.

«Он увидел стелу, посвящённую Великой Отечественной войне, и без предупреждения повернул для того, чтобы остановиться возле неё. Удивила вот эта легкость, с которой происходят вот эти изменения. То есть он проехался по настоящему Мариуполю — там, где он хотел», — рассказал оператор журналисту Павлу Зарубину.

По словам Михаила, глава государства встретился с жителями Мариуполя, причём людей специально не готовили к встрече с президентом. Никаких обысков и обследований не было.

Говоря о поездке Путина по дороге в ЛНР, Михаил отметил, что это было испытание для всех.

«Тряска. Дорога там местами, не вся, но местами, находится в тяжелом, убитом состоянии. Меня трясло сильно. Я думал, что приеду не в состоянии ходить, потому что позвоночник, внутренности — всё перемешалось. Я думаю, что ему [Путину] тоже было нелегко, потому что это шесть часов по тяжелой дороге, на скорости кочки, ямы, какие-то там лежачие полицейские», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент лично посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а затем — штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Президент заявил, что ему важно знать обстановку, и обратился к военным за информацией о сложившейся ситуации.