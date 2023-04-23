Берлин, 23 апреля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Украинская армия недостаточно готова к противостоянию российским войскам, поэтому Киеву нужно дать больше оружия, заявил экс-командующий Объединёнными силами НАТО в Брюнссуме немецкий генерал Эрхард Бюлер в интервью с Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Военачальник назвал факторы, необходимые для успеха ВСУ при контрнаступлении, например, погоду.

«На данный момент всё ещё грязно. Это продолжается несколько дольше, чем обычно бывает на Украине. Поэтому тяжёлые основные боевые танки не могут двигаться вне дорог с твёрдым покрытием, как того требует наступление», — сказал Бюлер.

Другим важным моментом для ВСУ является оружие, которое должно давать НАТО. Ожидается, что Запад поставит Украине необходимое количество техники и обучит её военных.

«Затем идут тыловые приготовления, Украина должна собрать и обучить ударные части. И, наконец, она должна максимально точно оценить возможности российской армии», — заявил Бюлер.

Сейчас готовность русских выше, а слабой подготовкой ВСУ обязаны германскому руководству, якобы поздно решившему помогать Киеву оружием, заявил немецкий генерал в отставке.

Как рассказал 23 апреля американский журналист Сеймур Херш, на Западе давно заметили, что ВСУ перепродают часть поставленного им оружия в другие страны. Однако поднимать шум из-за этого там не спешат.