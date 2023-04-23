Обозреватель American Thinker Шоуолтер предложила США сменить на Украине власть

Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Соединённым Штатам на сегодняшний день уже пора сменить власть в Киеве, так как нынешние украинские власти ведут себя по-хамски. Такое мнение 23 апреля высказала обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«С каких это пор финансируемое государство указывает своему спонсору, кого избирать? Похоже, что это происходит прямо сейчас, поскольку Украина говорит нам, какого президента мы должны избрать в 2024 году», — возмутилась она в своей статье.

Обозреватель подчеркнула, что власти Украины, несмотря на помощь со стороны Вашингтона, продолжают оскорблять США и предъявлять к ним необоснованные требования, как неблагодарный получатель пособия.

Шоуолтер напомнила, что ранее заместитель главы украинского МИД Андрей Мельник обматерил основателя компании SpaceX мультимиллиардера Илона Маска за предложение мирного плана, а посол Украины в Британии Вадим Пристайко потребовал, чтобы жители США выбрали «адекватного» президента, который будет продолжать поддерживать Киев.

Она подчеркнула, что представители киевских властей этими действиями оскорбляют Маска и американский народ, и задалась вопросом: «Кто эти хамы и почему мы даем им деньги?»

«Если они хотят помощи, то, возможно, пришло время для другого правительства на Украине. Мы знаем, что таким образом Обама и Байден уже вмешивались в дела Украины», — заключила автор материала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, в случае провала контрнаступления ВСУ Владимира Зеленского ожидают проблемы. Он посетовал, что у Киева нет возможности для контрнаступления, так как поставок Запада не хватает даже для противостояния российским войскам.