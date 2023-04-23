Вашингтон, 23 апреля, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Соединённым Штатам на сегодняшний день уже пора сменить власть в Киеве, так как нынешние украинские власти ведут себя по-хамски. Такое мнение 23 апреля высказала обозреватель издания American Thinker Моника Шоуолтер.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«С каких это пор финансируемое государство указывает своему спонсору, кого избирать? Похоже, что это происходит прямо сейчас, поскольку Украина говорит нам, какого президента мы должны избрать в 2024 году», — возмутилась она в своей статье.

Обозреватель подчеркнула, что власти Украины, несмотря на помощь со стороны Вашингтона, продолжают оскорблять США и предъявлять к ним необоснованные требования, как неблагодарный получатель пособия.

Шоуолтер напомнила, что ранее заместитель главы украинского МИД Андрей Мельник обматерил основателя компании SpaceX мультимиллиардера Илона Маска за предложение мирного плана, а посол Украины в Британии Вадим Пристайко потребовал, чтобы жители США выбрали «адекватного» президента, который будет продолжать поддерживать Киев.

Она подчеркнула, что представители киевских властей этими действиями оскорбляют Маска и американский народ, и задалась вопросом: «Кто эти хамы и почему мы даем им деньги?»

«Если они хотят помощи, то, возможно, пришло время для другого правительства на Украине. Мы знаем, что таким образом Обама и Байден уже вмешивались в дела Украины», — заключила автор материала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, в случае провала контрнаступления ВСУ Владимира Зеленского ожидают проблемы. Он посетовал, что у Киева нет возможности для контрнаступления, так как поставок Запада не хватает даже для противостояния российским войскам.