Москва, 23 апреля, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Российские журналисты из пула главы МИД Сергея Лаврова, оставшиеся без американских виз перед вылетом в Нью-Йорк, пока не получили назад паспорта. Об этом представители СМИ сообщили 23 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Репортёры рассказали, что 22 апреля их пригласили в американское посольство в Москве для получения виз. Ранее им назначили собеседование на 31 марта, но позже отменили.

«Паспорта американцами не возвращены», — подтвердили в разговоре с ТАСС журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, американская сторона не выдала визы российским журналистам, которые должны были 23 апреля вылететь в Нью-Йорк, чтобы сопровождать Лаврова на мероприятиях по линии ООН.

Лавров, комментируя ситуацию, обвинил США в трусости и глупости, он пообещал, что Россия не забудет и не простит столь «безобразное поведение». Поведение американской стороны резко осудил и замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, представители США заверили, что «визы на подходе», а сами солгали. Россия найдёт, как ответить на эти действия.

Российский дипломатический источник предположил, что теперь американским журналистам будет максимально дискомфортно в России.