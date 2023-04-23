В Ульяновске вспыхнул пожар на мебельной фабрике «Престиж»

Ульяновск, , 17:23 — REGNUM В Ульяновской области на территории мебельного завода «Престиж» произошло возгорание. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщили в Telegram-канале МЧС.

Пожар на мебельной фабрике в Ульяновске Кадр из видео. МЧС России

«В Ульяновске огнеборцы борются с огнём на мебельной фабрике. Горит кровля двухэтажного здания на площади 1050 квадратных метров», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что в устранении возгорания участвует 31 человек личного состава, используются восемь единиц служебной техники. В 16:45 по местному времени пожар удалось локализовать.

В Ульяновской области с 13 апреля сроком до 10 мая постановлением правительства региона действует особый противопожарный режим из-за с высоких рисков возникновения пожаров. Согласно постановлению, на период противопожарного режима запрещено выжигание сухой растительности, разведение костров и приготовление пищи с применением открытого огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в столичном округе Зеленоград в четверг, 20 апреля, произошло возгорание на территории завода электроники «Квант». В ходе эвакуации здание покинули около 120 человек, сведений о наличии пострадавших не поступало.