ТАСС: американская пресса испытает дискомфорт после невыдачи США виз российским журналистам

Москва, , 17:02 — REGNUM После невыдачи США виз ряду российских журналистов, намеревавшихся отправиться в Нью-Йорк для освещения мероприятий по линии Организации Объединённых Наций, американские журналисты будут чувствовать себя максимально дискомфортно.

«После такого отношения, которое Вашингтон проявил к российским журналистам и журналистике в целом, думаю, для них не будет удивлением, если аналогичное отношение они увидят в отношении собственных журналистов», — приводит ТАСС слова российского дипломатического источника 23 апреля.

По его словам, подобные инциденты свидетельствуют о настоящем отношении Вашингтона к журналистам.

«Теперь очевидно, что та забота, которую они проявляют к журналисту Гершковичу (арестованному в России по делу о шпионаже. — Прим. ИА REGNUM), — это мнимая забота», — добавил источник.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с журналистами пообещал, что со стороны внешнеполитического ведомства будет дан соответствующий ответ на невыдачу виз российским журналистам.