Владимир, , 16:59 — REGNUM Правоохранительные органы проверяют сообщение о «громком хлопке» в лесополосе Владимирской области. Об этом заявило правительство региона.

Лес Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Правоохранительные органы Владимирской области проводят проверку сообщения жителя Петушинского района о громком хлопке в лесополосе», — говорится в публикации в Теlegram-канале властей области.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 22 апреля. Пострадавших нет, жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 апреля в пригороде Казани жители услышали сильный хлопок, а затем заметили дым. По предположению населения, в районе танкового полигона под Казанью мог произойти взрыв.