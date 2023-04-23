Донецк, 23 апреля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. В результате обстрела украинской армией Петровского района Донецка погиб мирный житель. Об этом 23 апреля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

«В результате обстрела Петровского района в 16:05 погиб мужчина 1953 года рождения», — написал он в своём сообщении.

Ранее Кулемзин опубликовал фотографии последствий обстрелов ВСУ Школы искусств № 2 в Петровском районе города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле киевскими войсками Макеевки в ДНР две мирные жительницы погибли. Ещё одна женщина пострадала.