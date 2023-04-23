Глава Минобороны Эстонии Певкур считает, что наступление ВСУ начнется через месяц

Таллин, , 16:54 — REGNUM Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что контрнаступление Украины возможно не раньше, чем через месяц. Своё мнение политик выразил в интервью порталу гостелерадио Эстонии ERR.

Ханно Певкур © VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

«Может пройти ещё месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении», — сказал он.

Главной помехой для ВСУ, по мнению Певкура, стала дождливая погода.

«Если она изменится, контрнаступление может начаться и раньше. В противном случае этого стоит ожидать через месяц, может быть, через два месяца», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля бывший командующий американскими силами в Европе генерал армии США Бен Ходжес заявил, что контрнаступление ВСУ начнётся на южной части линии соприкосновения через несколько недель.

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Украине не хватает военной и финансовой помощи, чтобы противостоять России. По его словам, для успешного продолжения боевых действий союзникам необходимо в 10 раз увеличить объёмы поставок оружия, техники, боеприпасов и других видов помощи для ВСУ.

По словам депутата Верховной рады Александры Устиновой, наступление, которое должно было состояться в апреле, пришлось отложить на неопределённый срок. Сейчас Вооружённые силы Украины не готовы к началу контрнаступления, так как многие подразделения испытывают дефицит оружия и боеприпасов для различных артиллерийских и ракетных установок.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отметил, что руководство ВСУ всё чаще заявляет, что успеху ВСУ в Артёмовске помешал климат, а точнее «применение Россией» климатического оружия.

По словам Рожина, таким образом украинское командование пытается оправдать и успехи российских сил в районе Артёмовска, и провальные попытки контратак ВСУ южнее и севернее города, а также жёсткую оборону в городских кварталах.