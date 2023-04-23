Киев, 23 апреля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В случае провала контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) президента страны Владимира Зеленского ожидают проблемы. Такое мнение 22 апреля высказал бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«В связи с нагнетанием очень тяжёлой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва, — это надежда на наступление», — заявил он.

Соскин уточнил, что, по информации источников, у Киева нет возможности для контрнаступления, так как поставок Запада не хватает даже для противостояния российским войскам.

«Не пахнет даже украинским наступлением. Украина без артиллерии, без снарядов, без вооружения», — посетовал экс-советник украинского президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналисты американской газеты The Wall Street Journal Дэниел Майклс и Джеймс Марсон написали, что на сегодняшний день украинская армия не готова к контрнаступлению, однако у неё нет выбора. Они подчеркнули, что ВСУ вооружены не настолько сильно, как этого хотелось бы Киеву.