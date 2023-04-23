Нижний Новгород, 23 апреля, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Нижний Новгород» в домашнем матче обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счётом 2-1.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Первый мяч на 30-й минуте забил защитник самарского клуба Фернандо Костанза. На 36-й минуте счет сравнял нападающий Тимур Сулейманов, реализовавший пенальти. На 73-й гол забил нападающий Владислав Яковлев.

Согласно турнирной таблице РПЛ, после 24 матчей «Крылья Советов» располагаются на 12-м месте. «Нижний Новгород» занимает 13-ю строчку. Лидирует петербургский «Зенит».

Следующий матч «Крылья Советов» проведут с «Зенитом» 29 апреля. «Нижний Новгород» также в гостях встретится с «Оренбургом» 30 апреля.

Как сообщало 23 апреля ИА REGNUM, футбольный клуб «Ростов» под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина в матче 24-го тура Российской премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над «Уралом», нанеся тем самым команде из Екатеринбурга пятое поражение подряд. Основное время встречи, проходившей на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилось со счётом 1:3.