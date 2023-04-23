Медведев: запрет стран G7 на экспорт в Россию приведет к разрыву зерновой сделки

Москва, , 16:45 — REGNUM Страны G7, запретив экспорт своих товаров в Россию, сами окажутся без необходимой продукции, написал 23 апреля заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Назвав инициаторов введения такого запрета «недоумками», Медведев подчеркнул, что очередной антироссийский выпад подразумевает встречное прекращение импорта российских товаров, причём самых чувствительных для G7 категорий. Эти страны фактически лишают себя зерновой сделки и многого другого.

«Мозгов у них вообще не осталось, судя по всему. В голове — лишь м’яке жовто-блакитне гівно», — написал Медведев.

На фоне саммита G7 в Токио Kyodo сообщило, что участники «Группы семи» рассматривают вариант введения запрета почти любого экспорта в Россию. Очередная встреча состоится в следующем месяце, и на ней продолжится обсуждение усиления санкций.

18 мая завершится действие Черноморской зерновой инициативы — зерновой сделки, которую участники саммита G7 призвали продлить бессрочным образом. Россия неоднократно ставила вопрос о целесообразности продления договорённости в контексте того, что её условия не выполняются.