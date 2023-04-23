Москва, , 16:37 — REGNUM Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва даст соответствующий ответ на невыдачу российским журналистам виз в США для освещения мероприятий ООН в Нью-Йорке, куда прибудет глава МИД Сергей Лавров.

МИД РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

На следующей неделе, 24 и 25 апреля, Сергей Лавров примет участие в нескольких мероприятиях в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

«Я подчёркиваю, мы найдём формы, как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят», — сказал Рябков в беседе с журналистами 23 апреля.

Также, по словам Рябкова, планов встречи Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена нет, как нет и повестки для обсуждения между странами на уровне внешнеполитических ведомств.

Ранее о том, что Соединённые Штаты Америки отказались выдавать визы российским журналистам, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.