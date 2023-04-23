Сыктывкар, , 16:48 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в отношении 18-летнего жителя Сыктывкара, который незаконно лишил свободы подростка. Об этом сообщили 23 апреля в пресс-службе республиканского СК.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, 20 апреля в районе лыжной базы у сыктывкарца произошёл конфликт с 13-летним подростком, который, по мнению подозреваемого, присвоил чужое имущество.

Юноша несколько раз ударил мальчика, а затем пристегнул наручниками к турнику. Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение по статье 127 УК РФ о незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По информации Telegram-канала Shot, группа молодых людей обвинила подростка в краже вейпа на лыжной базе «Строитель». Лидер компании, 18-летний девятиклассник, решил наказать «вора». Прикованному к турнику мальчику помогли прохожие. Подозреваемый ранее состоял на учёте в полиции. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии 16-летнего подростка арестовали за убийство десятилетней девочки. По данным следствия, 20 апреля он подкараулил девочку-соседку в подъезде дома, оглушил ударом по голове, убил и затащил в свою квартиру, чтобы изнасиловать. Тело девочки позднее нашли в квартире. Следствие продолжается. Его ход контролирует центральный аппарат СКР.