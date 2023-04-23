Вашингтон, 23 апреля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. На сегодняшний день украинская армия не готова к контрнаступлению, однако у неё нет выбора. Такое мнение 23 апреля высказали журналисты американской газеты The Wall Street Journal Дэниел Майклс и Джеймс Марсон.

Сергей Корсун ИА REGNUM Помощь Украине

По мнению обозревателей, сейчас российская армия очень сильна, в то время как ВСУ вооружены не настолько сильно, как этого хотелось бы Киеву.

Они отметили, что в случае, если украинские войска смогут отбиться и приготовиться к дальнейшему наступлению, они будут и далее получать поддержку от США и их союзников.

Ввиду этого, как считают журналисты, у Украины есть два выхода из сложившейся ситуации: в случае снижения внимания во всем мире к ней «вырваться из тупика» или услышать большое количество призывов к прекращению военных действий и началу переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командование ВСУ «Юг» заявило об ударах российской армии по военным объектам в Херсоне. Украинские военные уточнили, по их позициям нанесли удары с использованием бомб ФАБ-500.