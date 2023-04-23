Военный дал 14-летней интернет-знакомой логин и пароль от банка и потерял 3 млн рублей

Москва, , 16:07 — REGNUM Военный познакомился в Сети с 14-летней девочкой и после доверительного общения дал ей логин и пароль от мобильного банка. После этого с банковского счёта списали 3 млн рублей, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, в 2022 году российский пулемётчик, находясь на службе в ВМФ, познакомился в социальных сетях с 14-летней девочкой. Через год общения мужчина сообщил девочке логин и пароль мобильного банка, на этом их общение закончилось.

Выяснилось, что через несколько дней неизвестный вывел 3 млн рублей с банковского счёта. Мужчина посчитал, что к краже может иметь отношение его интернет-знакомая, и обратился в полицию.

Школьница в переписке рассказала мужчине, что проживает в Пермском крае, однако полицейские её нашли в Свердловской области. Девочка стала подозреваемой в краже в особо крупном размере. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля кинопродюсер Александр Васильков заявил о краже денег и документов из банковской ячейки, арендованной несколько лет назад. В полицию обратился 78-летний кинопродюсер Александр Васильков. Он рассказал, что в феврале 2016 года заключил договор аренды сейфа в одном из банков, расположенных на улице Александра Солженицына в Таганском районе Москвы. В эту ячейку Васильков поместил деньги и ценные документы. В августе 2021 года кинопродюсер в последний раз посетил ячейку, и с тех пор нужды появляться в банке у него не было. В середине апреля 2023 года ему понадобились некоторые бумаги из сейфа. Но, придя в банк, продюсер обнаружил, что его ячейка пуста. Банк начал по этому поводу служебное расследование. Сотрудниками полиции также проводится проверка.