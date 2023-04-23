Москва, 23 апреля, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Военный познакомился в Сети с 14-летней девочкой и после доверительного общения дал ей логин и пароль от мобильного банка. После этого с банковского счёта списали 3 млн рублей, сообщил Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Пустой кошелек

По данным источника, в 2022 году российский пулемётчик, находясь на службе в ВМФ, познакомился в социальных сетях с 14-летней девочкой. Через год общения мужчина сообщил девочке логин и пароль мобильного банка, на этом их общение закончилось.

Выяснилось, что через несколько дней неизвестный вывел 3 млн рублей с банковского счёта. Мужчина посчитал, что к краже может иметь отношение его интернет-знакомая, и обратился в полицию.

Школьница в переписке рассказала мужчине, что проживает в Пермском крае, однако полицейские её нашли в Свердловской области. Девочка стала подозреваемой в краже в особо крупном размере. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля кинопродюсер Александр Васильков заявил о краже денег и документов из банковской ячейки, арендованной семь лет назад. В сейфовой ячейке 78-летний продюсер хранил деньги и документы. В середине апреля мужчина спустя почти два года после предыдущего визита в банк открыл ячейку и обнаружил пропажу денег и документов. Банк провёл служебное расследование. Полиция начала проверку.