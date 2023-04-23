Путешественница из РФ объяснила, почему в Карловых Варах говорят на русском языке

Москва, , 16:08 — REGNUM Почти все в чешском курортном городе Карловы Вары говорят по-русски. Об этом сообщается в материале «Российской газеты» от 23 апреля.

По словам автора материала, которая вернулась с курорта, в отеле, где она остановилась, половина отдыхающих — русскоговорящие. Путешественница утверждает, что в Чехии, узнав, что она из России, к ней обращались по-русски.

«На моем родном языке в Карловых Варах говорят практически повсюду: в кафе, ресторанах, отелях, магазинах. На каждом шагу в курортной зоне Карловых Вар афиши, меню, реклама — на русском. В городе я обнаружила три русских магазина», — заявила она.

По словам сотрудницы салона красоты, «без русских — катастрофа». «Мы сначала думали, что переживём пандемию коронавируса и всё образуется, но стало ещё хуже. Русских нет — и бизнеса нет, курорт потихоньку загибается», — сказала она.

При этом сотрудники местной сферы обслуживания удивляются, когда видят туристов из России, поскольку таковых почти нет в городе. И в целом в Карловых Варах стало меньше отдыхающих.

Также она заявила, что в Карловых Варах очень много украинцев, многие из которых живут на пособие от правительства Чехии.

25 октября 2022 года Чехия ввела запрет на въезд для граждан России с шенгенской визой, выданной в какой-либо стране ЕС. В конце прошлого месяца этот запрет чешские власти продлили до 31 марта 2024 года.

Въехать в республику теперь разрешается по гуманитарным соображениям — для лечения или чтобы побывать у имеющих чешское гражданство родственников. Для граждан Украины въезд, напротив, облегчён. Решение принято в рамках недовольства Запада проведением России спецоперации на Украине.

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