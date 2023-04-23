Варшава, 23 апреля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. План властей Польши довести расходы на оборону до четырёх процентов ВВП может оказаться трудновыполнимым, сообщило издание Financial Times.

EPA/Tomasz Gzell/ТАСС Польские солдаты

В статье «Кто будет платить по счетам?»: увеличение расходов Польши на оборону вызывает вопросы о финансировании» приводится экспертное мнение, согласно которому Варшава запланировала слишком большие траты.

По мнению отставного польского военного, генерал-майора Богуслава Пацека, проблема заключается не в получении Варшавой у Вашингтона РСЗО HIMARS, а «в приобретении такого огромного их количества». Речь идёт о том, что Польше одобрена американским руководством покупка оружия и боеприпасов (включая HIMARS) на сумму $10 млрд.

И это при том, что поляки уже покупают у американцев танки Abrams, истребители F-35, вертолёты Apache и зенитные ракетные комплексы Patriot. Кроме того, Варшава решила купить танки и гаубицы у Южной Кореи, заключив с ней в минувшем году контракт на сумму $5,8 млрд.

Комментируя эти планы, бывший заместитель польского министра обороны Вальдемар Скшипчак заявил, что военные расходы «всё больше зависят от выборов», которые пройдут в стране ближайшей осенью. Он напомнил, что в Польше проживает свыше восьми миллионов пожилых людей, которые хотят чувствовать себя в безопасности, и на выборах они будут решать, кто победит.

«Правительство сейчас не думает о будущих поколениях, которым придётся платить по счетам», — резюмировал Скшипчак.

Польша увеличила расходы на оборону на фоне спецоперации ВС РФ на Украине. В марте издание Telegraph сообщило, что поляки хотят создать в Европе самые мощные сухопутные войска. В 2023 году оборонный бюджет республики составит около $22 млрд, или около 4% ВВП.