Москва, 23 апреля, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Яхта «30 minutes» с российским экипажем, пропавшая в Красном море, вероятно, подверглась нападению пиратов. Об этом жена капитана яхты Надежда Расина рассказала 23 апреля телеканалу «Звезда».

Zuma/TASS Море

По словам женщины, её мужа наняли для перегона яхты из Саудовской Аравии в Джибути. Ему помогал матрос, вместе с которым в плавание отправилась жена. Все трое — российские граждане.

Агенты из Саудовской Аравии сообщили Расиной, что установили контакт с посреднической службой, которая помогает вызволять захваченных пиратами людей. Предположительно, пираты связались с этими посредниками, но контакты оборвались.

«Мы не знаем, где именно на них напали пираты. Возможно, это произошло на территории Саудовской Аравии», — предположила Расина.

Власти Саудовской Аравии обещали отправить на поиски яхты вертолёт и предоставить спутниковые снимки, но пока не сделали этого.

Позднее жена капитана уточнила, что информацией о пиратской атаке на яхту располагает береговая охрана. Ожидается начало переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, прогулочная яхта с российскими гражданами на борту вышла из саудовского порта в ночь с 17 на 18 апреля, а 19 апреля должна была прибыть в Джибути, но экипаж перестал выходить на связь. Жена капитана Надежда Расина обратилась в МИД России с просьбой помочь в поисках судна.