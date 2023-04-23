Красноярск, , 15:32 — REGNUM Юрий Лапшин, возглавлявший правительство Красноярского края с 2018 года, в воскресенье, 23 апреля, принял решение оставить свой пост. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Я был приглашён на эту должность губернатором Александром Уссом… посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь. <…> У нового главы края должна быть возможность также с первых дней погружения в эту непростую работу решить, кто будет рядом», — говорится в сообщении.

В феврале в отношении Юрия Лапшина было возбуждено уголовное дело. Председатель правительства Красноярского края стал фигурантом дела о хищениях средств при строительстве метро.

20 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, решившего покинуть этот пост по собственному желанию. Ранее сообщалось, что Усс подал заявление о досрочном прекращении полномочий.