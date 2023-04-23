Красноярск, 23 апреля, 2023, 15:32 — ИА Регнум. Юрий Лапшин, возглавлявший правительство Красноярского края с 2018 года, в воскресенье, 23 апреля, принял решение оставить свой пост. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Владимир Гердо/ТАСС Юрий Лапшин

«Я был приглашён на эту должность губернатором Александром Уссом… посчитал правильным оставить свой пост вслед за губернатором, членом команды которого я являюсь», — говорится в сообщении.

Лапшин добавил, что считает, что новый руководитель региона должен с первых дней определиться с выбором своей команды.

20 апреля президент Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса, решившего покинуть этот пост по собственному желанию.

В связи с отставкой Усса президент предложил замминистра финансов Михаилу Котюкову возглавить Красноярский край. Котюков предложение принял.