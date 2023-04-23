Посол Китая во Франции Лу Шайе подверг сомнению «эффективный статус в международном праве» стран бывшего СССР. Реакция Вильнюса, Риги и Таллина, страхи которых имеют историческое обоснование, последовала мгновенно. Прибалтийские республики опасаются в случае вспышки геополитического хаоса оказаться зажатыми сразу с Запада и Востока.

Станислав Стремидловский, , 21:01 — REGNUM Посол Китая во Франции Лу Шайе испортил выходные прибалтийским и украинским дипломатам. Отвечая в эфире новостного канала La Chaîne Info на вопрос о принадлежности Крыма, посол произнёс: «По международному праву даже эти страны бывшего СССР не имеют, как бы это сказать, эффективного статуса в международном праве. Поскольку не существует международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны».

Латвия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Понятно, почему это в свой адрес воспринял киевский режим. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко тут же обвинил китайского коллегу в «очевидных проблемах с географией». Но слова Лу Шайе вызвали острую реакцию и в Прибалтике. Министерства иностранных дел трёх республик попросили послов Китая явиться для разъяснений в понедельник, 24 апреля.

При этом МИД Франции пока что ограничился выражением «тревоги» в отношении «высказываний посла Китая во Франции относительно границ стран, которые стали независимыми после распада Советского Союза в 1991 году. Китай должен сам сказать, отражают ли эти высказывания его позицию, мы надеемся, что нет». Однако не похоже, чтобы министерство вызвало китайского посла на ковёр.

Что касается мгновенной и слишком жёсткой реакции Вильнюса, Риги и Таллина на заявление Лу Шайе, то она выглядит трудно объяснимой. Ведь, казалось бы, у Латвии, Литвы и Эстонии нет причин беспокоиться о своём «эффективном статусе». Эти три республики являются членами Европейского союза и Североатлантического альянса, что должно придавать им уверенности относительно собственных границ. Но почему-то такого не происходит.

Лу Шэй (с) Panoramic Keystone Press Agency Global Look Press

Возможно, дело в том, что прибалтийские республики так и не изжили менталитет «оспариваемых территорий». Возникшая после 1918 года их независимость постоянно оспаривалась ведущими европейскими игроками, а сами республики теряли государственность. При этом утверждения Латвии, Литвы и Эстонии о том, что даже будучи частью СССР они многие годы оставались частично международно признанными, не выглядят убедительными.

Хотя США и некоторые другие страны отказывались де-юре считать их частью Советского Союза, де-факто они воспринимались в таком статусе. Более того, на Ялтинской и Потсдамских конференциях в 1945 году и участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году известные нам советские границы были подтверждены, что говорило о международном официальном признании вхождения республик в состав СССР.

На этом фоне Латвия, Литва и Эстония до сих пор выглядят историческими переменными, а не историческими константами. И их проблемы связаны не только с Россией.

Так, в Польше не забыли, что с 1620 по 1772 год на части территории нынешних Латвийской и Эстонской республик располагалось Ливонское воеводство (Польские Инфлянты), входившее в состав Речи Посполитой, за обладание которым Варшава конкурировала со Швецией и Россией.

В настоящее время в Латвии проживает 60-тысячное польское меньшинство. В марте 2012 года Союз поляков Латвии предлагал наделить польский язык в Латгалии статусом регионального.

В польском общественном пространстве пропагандируются тезисы, согласно которым «Инфлянты никогда не поднимали восстаний против Речи Посполитой, они не объединялись ни со шведами, ни с Москвой во время войн, они стеной стояли за конституцию 3 мая».

Ливонское воеводство (выделено красным цветом) Mathiasrex. wikimedia.org

После восстановления независимости Польши в 1918 году менялись и польские границы с Литвой. Кстати, этот вопрос актуализировался и накануне распада Советского Союза.

Известная российская журналистка Галина Сапожникова в книге «Кто кого предал. Как убивали СССР» приводит воспоминание бывшего председателя райисполкома Шальчининкского района Литвы, этнического поляка Чеслава Высоцкиса. Он рассказывал о том, как в начале 1990-х годов на территории Литовской ССР едва не образовалась непризнанная «польская автономия».

«Когда мы объявили польский территориальный национальный район, приезжали очень высокопоставленные люди из Польши и официально пришли ко мне домой, — говорил Высоцкис. — Предложили: «Мы можем сделать большое дело. Нет, даже не большое: уникальное! Видите, что в Советском Союзе творится сейчас? Там очень слабая армия. А у нас в Польше в армии служат 400 тысяч человек. Поляки живут в Литве, Белоруссии, на Украине. Есть возможность эти национальные районы объединить и сделать польской территорией, от моря до моря, если бы вы нас поддержали». Я сказал, мы на эту провокацию не пойдём, потому что мы интернационалисты. Тут разыгрывалась очень сильная карта».

Всё это говорит о том, что страхи Вильнюса, Риги и Таллина имеют как минимум историческое обоснование. Прибалтийские республики опасаются в случае вспышки геополитического хаоса оказаться зажатыми сразу с Запада и Востока. Поэтому слова посла Китая во Франции произвели на них такое «шокирующее» воздействие. Как говорится, где тонко — там и рвётся.