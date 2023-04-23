Командование ВСУ «Юг» заявило об ударах российской армии по военным объектам в Херсоне

Киев, , 15:16 — REGNUM Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Юг» проинформировало в социальных сетях об ударах российской армии по военным объектам в Херсоне.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

По официальному сообщению оперативного командования ВСУ «Юг», российские силы нанесли удары с использованием бомб ФАБ-500. Также ВСУ зафиксировали применение российских беспилотников «Ланцет» для уничтожения военных объектов.

Уточняется, что российские войска нанесли массированный удар с использованием авиации. Задействовали четыре самолёта Су-35. Суммарно на военные объекты российские военные сбросили пять авиационных бомб.

Из сводки Минобороны России за 23 апреля следует, что на херсонском направлении в результате огневого поражения российская артиллерия уничтожила до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля. В районе города Харькова ВС России поразили цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялся ремонт и испытания украинских беспилотников «Стриж».

Ранее 23 апреля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг слухи о создании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра. Он подчеркнул, что никаких вражеских плацдармов на левом берегу Днепра вблизи Алёшек нет. Отсутствуют они и в других районах на левом берегу, в том числе на Кинбурнской косе. По словам врио губернатора, сообщения украинских ресурсов о «плацдармах» — это проявление информационной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, подпольщики из организации «Русский Херсон» 19 апреля оказали помощь российским войскам, благодаря которой удалось уничтожить военную технику ВСУ и места дислокации с живой силой противника. По словам подпольщика, эта поддержка помогла российским артиллеристам поразить не только ангар с украинской военной техникой, который находился на окраине Херсона, но и ликвидировать и миномётный расчёт ВСУ, намеренно обстреливавший город с целью провокации.