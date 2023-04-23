Балашов, Саратовская область, , 15:13 — REGNUM Двое учащихся школ повредили более 50 надгробий на старом Поворинском кладбище в городе Балашове Саратовской области. Об этом 23 апреля сообщило саратовское МВД в Telegram-канале.

Кладбище Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Уточняется, что в 07:30 (совпадает с мск) 23 апреля в полицию поступило сообщение от сторожа Поворинского кладбища Балашова о повреждении неизвестными лицами надгробий.

«В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками полиции была установлена причастность к совершению данного правонарушения двух несовершеннолетних, 12 и 13 лет, которые пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент ведётся установление всех обстоятельств инцидента, в отношении родителей несовершеннолетних составили административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. По информации администрации Балашовского района, повреждено свыше 50 надгробий.

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