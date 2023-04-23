Слова посла Китая во Франции Лу Шайе о Крыме вызвали «дипломатическую бурю» в Европе

Париж, , 15:17 — REGNUM Разразившаяся в Европе дипломатическая буря угрожает затмить попытки Китая позиционировать себя как миротворца в конфликте России и Украины и улучшить торговые и дипломатические отношения с Европейским союзом, сообщило 23 апреля агентство Bloomberg.

Лу Шэй © Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Об этом говорится в статье Лоу Де Вэя «Ярость в Европе после того, как китайский дипломат заявил, что бывшие советские государства не являются суверенными».

Буря, по словам автора, вызвана заявлением посла Китая во Франции Лу Шайе, который в интервью LCI в ответ на вопрос, считает ли он Крым «частью Украины», заявил, что «нет международного соглашения о реализации их (республик бывшего СССР. — Прим. ред.) статуса суверенной нации».

Три прибалтийские республики (Латвия, Литва и Эстония) объявили о планах вызвать китайских дипломатов в своих странах для объяснений.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал слова китайского посла неприемлемыми, а его эстонский коллега Маргус Тсахкна — «ложными и искажающими историю». Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис процитировал комментарии Лу в соцсети, чтобы объяснить, почему страны Балтии «не доверяют Китаю в посредничестве в мире на Украине».

Издание отметило, что Тайвань, который ищет содействия у Европы, выразил поддержку позиции Литвы. Глава МИД Тайваня Джозеф Ву ответил на сообщение Ландсбергиса, выразив солидарность со странами Прибалтики.

«Очень печально, что история и суверенитет стран Балтии публично искажаются послом КНР. Поверьте мне, Тайвань должен знать и чувствовать, как далеко и как серьёзно это может зайти. И, честно говоря, это очень плохо», — заявил дипломат.

«Дипломатический огненный шторм угрожает затмить попытки Китая изобразить себя миротворцем в конфликте России и Украины и улучшить торговые и дипломатические отношения с Европейским союзом», — подчеркнул автор статьи.

Теперь, добавил он, под вопросом оказывается инициатива французского президента Эммануэля Макрона о работе с Китаем над созданием рамок для переговоров между Россией и Украиной.

Со своей стороны МИД Франции заявил, что принял к сведению комментарии Лу Шайе, и призвал Китай уточнить, отражают ли слова посла в Париже позицию Пекина.

Delfi 23 апреля процитировало Тсахкну, возмущённого заявлением Лу Шайе. Со своей стороны украинский посол во Франции Вадим Омельченко обвинил китайского коллегу в проблемах с географией и в искажении позиции официального Пекина.