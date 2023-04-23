Макеевка, ДНР, 23 апреля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины Макеевки в Донецкой Народной Республике погибли две женщины, ещё одна пострадала. Об этом 23 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Теlegram-канале.

«В населённом пункте Макеевка (Советский район) погибли женщины 1993 и 1985 года рождения, пострадала женщина 1984 года рождения», — говорится в публикации.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в результате обстрела украинскими военными Куйбышевского района Донецка погибла одна мирная жительница. Также получил повреждения частный жилой дом.

19 апреля в результате обстрела города Новая Каховка Херсонской области со стороны украинской армии погиб один мирный житель. Ещё два человека получили минно-взрывные ранения.