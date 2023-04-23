Медведев предупредил, что в случае запрета странами G7 экспорта Россия завершит зерновую сделку

Москва, , 14:29 — REGNUM В случае, если страны «Группы семи» (G7) реализуют свою идею о тотальном запрете экспорта в Россию, Москва ответит на это, после чего зерновая сделка и многое другое, что им нужно, закончится. Об этом 23 апреля предупредил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил Медведев, идея стран — участниц G7 о тотальном запрете экспорта товаров в Россию по умолчанию подразумевает встречное прекращение импорта российских товаров по наиболее чувствительным для «Большой семёрки» категориям.

«В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чём они нуждаются», — написал он в своём сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 21 апреля японское информационное агентство Kyodo сообщило, что страны G7 рассматривают возможность запрета почти всего экспорта в Россию в рамках продления санкций. Позднее стало известно, что страны «Группы семи» пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в Россию из-за конфликта на Украине.