Пожар произошёл на «Острове Тома Сойера» в калифорнийском «Диснейленде»

Штат Калифорния, США, , 14:17 — REGNUM Пожар произошёл на «Острове Тома Сойера» в «Диснейленде» во время шоу «Fantasmic», сообщило ABC7 News.

«Диснейленд» © Zeng Hui/XinHua/Global Look Press

Пожар вспыхнул во время шоу, загорелась инсталляция с драконом. Степень повреждения аттракционов неясна. Посетителей парка эвакуировали.

Согласно данным пожарной службы Анахайма, города в Калифорнии, где расположен «Диснейленд», о пострадавших не сообщалось.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать утечка жидкости для зажигания, которая капала изо рта загоревшегося дракона.

Аттракцион был частью тематического парка, который позволяет поклонникам книги Марка Твена путешествовать по миру Тома Сойера.