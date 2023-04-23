В СИЗО «Медведь» нашли мертвым обвиненного в развратных действиях с 13-летней дочерью

Москва, , 14:21 — REGNUM Обвиняемый в развратных действиях в отношении своей дочери найден мёртвым в СИЗО № 4 («Медведь») в Москве, передаёт 23 апреля «МК».

СИЗО Дарья Драй © ИА REGNUM

Нашли обвиняемого в педофилии мёртвым в камере в 16:00 мск накануне, 22 апреля. В ходе проверки рассматриваются как версия самоубийства, так и несчастный случай, а также смерть по естественным причинам.

49-летний мужчина был помещён в СИЗО по обвинению в развратных действиях в отношении дочери — 13-летней девочки. Завтра, 24 апреля, очередное заседание по уголовному делу должен был провести Бабушкинский суд.

19 апреля педофила с несколькими судимостями задержали по подозрению в сексуальном домогательстве к ребёнку в Нижнем Новгороде. Нападение на девочку он совершил 18 апреля.