Москва, 23 апреля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Обвиняемого в развратных действиях в отношении своей дочери нашли мёртвым в СИЗО № 4 («Медведь») в Москве, сообщила 23 апреля газета «МК».

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Мужчину обнаружили мёртым в 16:00 мск накануне, 22 апреля. В ходе проверки рассматриваются как версия самоубийства, так и несчастный случай, а также смерть по естественным причинам.

В СИЗО 49-летнего мужчину поместили по обвинению в развратных действиях в отношении дочери — 13-летней девочки. Завтра, 24 апреля, очередное заседание по уголовному делу должен был провести Бабушкинский суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля педофила с несколькими судимостями задержали по подозрению в сексуальном домогательстве к ребёнку в Нижнем Новгороде. Нападение на девочку он совершил 18 апреля.