Киев, 23 апреля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Самым большим препятствием для начала контрнаступления Вооружённых сил Украины остаётся неблагоприятная для ведения активных наступательных действий дождливая погода, заявил глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью ERR 23 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В ходе встречи на базе Рамштайн мы услышали, что говорить о реальном времени контрнаступления ВСУ будет возможно как минимум через месяц. Погода должна стать более благоприятной», — сказал глава эстонского оборонного ведомства.

Также Ханно Певкур подчеркнул, что именно погода, а не задержка в поставках необходимого Вооружённым силам Украины вооружения и техники, является главным препятствием для начала контрнаступления.

«Танки Abrams не являются определяющими в весеннем контрнаступлении… На Украину уже переброшено достаточно техники», — добавил Певкур.

При этом ранее заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник заявлял, что союзникам Киева необходимо в десять раз увеличить объёмы поставок вооружения, так как Вооружённые силы Украины испытывают определённый дефицит.