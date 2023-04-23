Жена российского капитана сообщила о пропаже прогулочного судна в Красном море

Москва, , 13:57 — REGNUM Прогулочное судно «30 minutes» с тремя россиянами пропало в Красном море. Об этом РИА Новости рассказала жена капитана яхты Надежда Расина.

Море © Hauke-Christian Dittrich/dpa/picture-alliance/ТАСС

По её словам, судно вышло с острова Джизан (Саудовская Аравия) с 17 на 18 апреля. Дальше след теряется, поскольку судно должно было прибыть в Джибути 19 апреля.

«Они затерялись ориентировочно между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом… Если бы их задержали, мы бы знали», — сказала Надежда, добавив, что вся береговая линия Красного моря знает, что судно потерялось.

«Как я поняла, у Эритреи нет ресурсов на то, чтобы посылать вертолеты и поисковые катера. В Йемене всё совсем страшно», — добавила женщина.

По её данным, Саудовская Аравия собирается помочь в поисках судна с россиянами, но по факту вертолетов нет и спутниковых снимков тоже.

«Все очень затягивается… В таких случаях важна скорость», — сказала жена капитана яхты.

Она отметила, что уже обратилась в МИД России с просьбой оказать содействие в поисках. Пока, по словам женщины, возможности организовать самостоятельно поисковую группу нет.

Кроме того, в интервью «Ленты. ру» жена капитана яхты сказала, что очень боится, что лодку захватили или же она перевернулась.

«Мы очень боимся, что <…> там что-то могло произойти. Мы боимся, что лодка могла перевернуться», — пояснила женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля стало известно, что иностранное грузовое судно под флагом Либерии село на мель в районе порта Шахтёрск. На борту судна находятся 20 человек экипажа, из них четверо — граждане Южной Кореи, остальные — граждане Филиппин. Угрозы жизни экипажа нет, разлива нефтепродуктов не наблюдается. Позднее к севшему на мель судну направили спасательный буксир. Инцидент с иностранным грузовым судном, которое село на мель около острова Сахалин, проверяют следователи.