Донецк, , 13:55 — REGNUM За сутки на донецком направлении в ходе специальной военной операции российские войска уничтожили порядка 200 военнослужащих ВСУ, заявил на брифинге 23 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, также поражение российские военные нанесли украинской военной технике: уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», гаубица Д-20, боевая машина пехоты ВСУ и четыре боевые бронированные машины, а также восемь военных автомобилей.

Представитель Минобороны добавил, что поражение российские военные также нанесли резервам ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Калинина в ДНР. Применялись артиллерия и авиация.

Также в ДНР российские военные нанесли удары по складам боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка и Весёлое.

По данным Минобороны, за сутки российские штурмовые отряды освободили ещё два квартала в западной части Артёмовска (ДНР). Их поддерживают воздушно-десантные войска.