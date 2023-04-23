Донецк, 23 апреля, 2023, 13:55 — ИА Регнум. За сутки на донецком направлении в ходе специальной военной операции российские войска уничтожили порядка 200 военнослужащих ВСУ, заявил на брифинге 23 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, также российские военные ударили по украинской военной технике и уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», гаубицу Д-20, БМП и четыре боевые бронированные машины, а также восемь военных автомобилей.

Представитель Минобороны добавил, что поражение российские военные также нанесли резервам ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Калинина в ДНР. Применяли артиллерию и авиацию.

Также в ДНР российские военные нанесли удары по складам боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка и Весёлое.

По данным Минобороны, за сутки российские штурмовые отряды освободили ещё два квартала в западной части Артёмовска (ДНР). Их поддерживают воздушно-десантные войска.