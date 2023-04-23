Москва, 23 апреля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Для генералов в зоне проведения специальной военной операции визит президента России Владимира Путина стал неожиданностью. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал оператор, сопровождавший главу государства.

Пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин посещает штаб группировок «Днепр»

По словам специалиста, офицеры понимали, что приедет высокопоставленный чиновник, но не знали, что это будет Путин.

«Они встречали кого-то высокопоставленного, но без конкретики. Когда въехал кортеж и вышел президент, для большинства из них это было большим удивлением, никто этого не ожидал», — сказал сотрудник.

Также он сообщил, что и в штабе к визиту Путина никто не готовился.

«Дальше его [Владимира Путина] провели в штаб, там естественно к его приезду никто не готовился. Видно было, что бытовые условия для пребывания, то есть где нужно, лежит одежда. Там видно рабочий процесс, люди заняты делом, и в этот момент заходит Верховный главнокомандующий», — рассказал оператор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент лично посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а затем штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Президент заявил, что ему важно знать обстановку, и обратился к военным за информацией о сложившейся ситуации.

В штабах Верховный главнокомандующий провёл совещания: военные доложили ему о ситуации на херсонском и запорожском направлении, а также на территории ЛНР.

Президент поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и подарил им копии икон «Спас Нерукотворный». Путин прибыл в штабы на вертолёте.