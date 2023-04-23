Оператор Путина рассказал о реакции генералов на его приезд в зону СВО
Оператор Путина: для генералов в зоне СВО приезд президента России стал неожиданностью
Москва, 23 апреля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Для генералов в зоне проведения специальной военной операции визит президента России Владимира Путина стал неожиданностью. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал оператор, сопровождавший главу государства.
По словам специалиста, офицеры понимали, что приедет высокопоставленный чиновник, но не знали, что это будет Путин.
«Они встречали кого-то высокопоставленного, но без конкретики. Когда въехал кортеж и вышел президент, для большинства из них это было большим удивлением, никто этого не ожидал», — сказал сотрудник.
Также он сообщил, что и в штабе к визиту Путина никто не готовился.
«Дальше его [Владимира Путина] провели в штаб, там естественно к его приезду никто не готовился. Видно было, что бытовые условия для пребывания, то есть где нужно, лежит одежда. Там видно рабочий процесс, люди заняты делом, и в этот момент заходит Верховный главнокомандующий», — рассказал оператор.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля президент лично посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области, а затем штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР. Президент заявил, что ему важно знать обстановку, и обратился к военным за информацией о сложившейся ситуации.
В штабах Верховный главнокомандующий провёл совещания: военные доложили ему о ситуации на херсонском и запорожском направлении, а также на территории ЛНР.
Президент поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и подарил им копии икон «Спас Нерукотворный». Путин прибыл в штабы на вертолёте.