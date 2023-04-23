Москва, , 13:45 — REGNUM Российские войска за сутки уничтожили более 130 украинских военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях, сообщил 23 апреля на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он уточнил, что российская группировка войск «Восток» нанесла поражение подразделениям ВСУ у города Угледара, села Павловка и посёлка Новодонецкое.

Кроме того, удалось уничтожить мобильную огневую группу ВСУ у села Новомайорское в Волновахском районе. У села Малиновка в Запорожской области уничтожили украинскую ДРГ.

Потери ВСУ на этих направлениях превысили 130 человек, кроме того, киевский режим лишился бронемашины, двух пикапов, двух автомобилей и гаубицы Д-20, уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские войска поразили опорный пункт ВСУ в районе Угледара (ДНР), применив тяжёлую огнеметную систему ТОС-1. В том же районе уничтожены пять военнослужащих ВСУ, которые пытались провести разведку боем.