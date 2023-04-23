Минобороны: ВДВ оказали поддержку во взятии под контроль окраин Артёмовска
Артемовск, 23 апреля 2023, 13:35 — REGNUM Подразделения Воздушно-десантных войск Российской Федерации оказали поддержку штурмовым отрядам, которые освободили два квартала Артёмовска. Об этом 23 апреля сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом [Артёмовском] на его северной и южной окраинах», — заявил Конашенков.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, два квартала города Артёмовска в ДНР освободили от ВСУ российские военные в ходе спецоперации.
Накануне, 22 апреля, Минобороны сообщало также об освобождении двух кварталов в западной части Артёмовска. Издание Spiegel сообщило 23 апреля, что ВСУ понесло большие потери в районе Артёмовска. Убитых и раненых «очень много».