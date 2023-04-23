Москва, , 13:32 — REGNUM Российская авиация за сутки совершила шесть вылетов в Артёмовске для поддержки штурмующей город группировки войск. Об этом 23 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Артёмовск © Евгений Биятов/РИА Новости

Конашенков уточнил, что штурмовые отряды за сутки освободили два квартала в западной части Артёмовска, при этом подразделения ВДВ поддерживали действия штурмующих на северной и южной окраинах города.

«В интересах российской группировки в данном районе авиацией совершено шесть самолётовылетов, артиллерией выполнено 72 огневые задачи», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков рассказал, что российские войска за сутки уничтожили более 130 украинских военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях. Помимо этого, киевский режим лишился бронемашины и гаубицы Д-20.